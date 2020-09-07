Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 51 за сутки. В регионе под наблюдением остаются три очага с групповой заболеваемостью коронавирусом.



- Уборка картофеля - с тяжкими последствиями. Ссора привела к трагедии.



- «Это не увлечение, а состояние души». В имении знаменитого писателя впервые собралось так много охотников.



- Сегодня в 5 вечера после реконструкции откроется Детский Парк в Орле. Что изменится? Уже сейчас «приоткроем тайны».



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Вести-Орёл

16:02, 7 сентября 2020 года



