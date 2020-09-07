В ЗАГСах Орловщины открыта предварительная запись

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В ЗАГСах Орловщины открыта предварительная записьС сегодняшнего дня можно стать в очередь на прием документов и регистрацию актов гражданского состояния.
Региональный информационный областной портал напоминает телефоны для записи:
Территориальный отдел ЗАГС г.Орла:
76-26-41;
76-43-49;
76-41-09,
8-961-924-82-22;
Территориальный отдел ЗАГС Орловского района:
76-26-41;
8-962-478-19-97;
Территориальный отдел ЗАГС г.Ливны и Ливенского района:
(8-486-77) 7-34-10;
(8-486-77) 7-29-26;
(8-486-77) 2-04-01;
Территориальный отдел ЗАГС г.Мценска, Мценского района:
(8-486-46) 3-00-68;
(8-486-46) 3-15- 82;
Территориальный сектор ЗАГС Болховского района:
(8-486-40) 2-43-72;
Территориальный сектор ЗАГС Верховского района:
(8-486-76) 2-39-87;
Территориальный сектор ЗАГС Дмитровского района:
(8-486-49) 2-13-46;
Территориальный сектор ЗАГС Должанского района:
(8-486-72) 2-11-49;
Территориальный сектор ЗАГС Залегощенского района:
(8-486-48) 2-28-62;
Территориальный сектор ЗАГС Колпнянского района:
(8-486-74) 2-11-75;
Территориальный сектор ЗАГС Кромского и Троснянского районов:
(8-486-43) 2-26-75;
Территориальный сектор ЗАГС Малоархангельского района:
(8-486-79) 2-41-94;
Территориальный сектор ЗАГС Новодеревеньковского и Краснозоренского районов:
(8-486-78) 2-13-53;
Территориальный сектор ЗАГС Новосильского и Корсаковского районов:
(8-486-73) 2-14-08;
Территориальный сектор ЗАГС Покровского района:
(8-486-64) 2-15-16;
Территориальный сектор ЗАГС Свердловского и Глазуновского районов:
(8-486-45) 2-12-96;
Территориальный сектор ЗАГС Урицкого, Сосковского и Шаблыкинского районов:
(8-486-47) 2-04-47;
Территориальный сектор ЗАГС Хотынецкого и Знаменского районов:
(8-486-42) 2-13-47».
Артём Ежаков
16:05, 7 сентября 2020 года