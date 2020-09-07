В ЗАГСах Орловщины открыта предварительная запись С сегодняшнего дня можно стать в очередь на прием документов и регистрацию актов гражданского состояния.





Региональный информационный областной портал напоминает телефоны для записи:



Территориальный отдел ЗАГС г.Орла:

76-26-41;

76-43-49;

76-41-09,

8-961-924-82-22;



Территориальный отдел ЗАГС Орловского района:

76-26-41;

8-962-478-19-97;



Территориальный отдел ЗАГС г.Ливны и Ливенского района:

(8-486-77) 7-34-10;

(8-486-77) 7-29-26;

(8-486-77) 2-04-01;



Территориальный отдел ЗАГС г.Мценска, Мценского района:

(8-486-46) 3-00-68;

(8-486-46) 3-15- 82;



Территориальный сектор ЗАГС Болховского района:

(8-486-40) 2-43-72;



Территориальный сектор ЗАГС Верховского района:

(8-486-76) 2-39-87;



Территориальный сектор ЗАГС Дмитровского района:

(8-486-49) 2-13-46;



Территориальный сектор ЗАГС Должанского района:

(8-486-72) 2-11-49;



Территориальный сектор ЗАГС Залегощенского района:

(8-486-48) 2-28-62;



Территориальный сектор ЗАГС Колпнянского района:

(8-486-74) 2-11-75;



Территориальный сектор ЗАГС Кромского и Троснянского районов:

(8-486-43) 2-26-75;



Территориальный сектор ЗАГС Малоархангельского района:

(8-486-79) 2-41-94;



Территориальный сектор ЗАГС Новодеревеньковского и Краснозоренского районов:

(8-486-78) 2-13-53;



Территориальный сектор ЗАГС Новосильского и Корсаковского районов:

(8-486-73) 2-14-08;



Территориальный сектор ЗАГС Покровского района:

(8-486-64) 2-15-16;



Территориальный сектор ЗАГС Свердловского и Глазуновского районов:

(8-486-45) 2-12-96;



Территориальный сектор ЗАГС Урицкого, Сосковского и Шаблыкинского районов:

(8-486-47) 2-04-47;



Территориальный сектор ЗАГС Хотынецкого и Знаменского районов:

(8-486-42) 2-13-47».





Артём Ежаков

16:05, 7 сентября 2020 года



