Николай Грешилов контратакует «ГРИНН» в суде

Первая инстанция отказала бизнесмену в восстановлении на посту руководителя компании.

Как следует из архивов Заводского районного суда, тяжба между почетным жителем Орловской области и корпорацией длится с марта. В конце июня истец проиграл дело.



Грешилов отказался признавать поражение и 31 августа подал апелляцию в суд второй инстанции. Она была принята и до 11 сентября стороны должны предоставить возражения.