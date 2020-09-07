Орловские следователи отчитались о работе Совещание провел исполняющий обязанности руководителя регионального СК полковник юстиции Виталий Чванов.





Как сообщает пресс-служба ведомства, к сентябрю следователи более 380 раз выезжали на места происшествий и возбудили около 450 уголовных дел, а в суд их передали свыше 300.



К поощрению было представлено 35 сотрудников СК.





Артём Ежаков

16:07, 7 сентября 2020 года



