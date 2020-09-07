Орловские мукомолы пошли за зарплатой к прокурору И вернули себе больше двух миллионов рублей.





О проблеме задолженности «Орловского мелькомбината» перед рабочими Владиславу Малкину на личном приеме сообщил один из сотрудников предприятия.



После вмешательства прокуратуры все долги по зарплате в размере 2,2 миллионов, образовавшиеся в период с января по май 2020, были выплачены.



Как сообщает пресс-служба ведомства, вопросы исполнения законодательства об оплате труда находятся на её постоянном контроле.





Артём Ежаков

16:54, 7 сентября 2020 года



