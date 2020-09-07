Орловцы протестированы на коронавирус больше 162 тысяч раз Большинство тестов выполнено региональным Центром гигиены и эпидемиологии - 94970 исследования.





Статистика на выявление COVID-19 следующая: Городская больница им. Боткина выполнила 14242 теста, НКМЦ им. Круглой сделал 9944 исследования, Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными болезнями обработал 12525 пробы, Орловской станцией переливания крови сделано 2208 тестов, Орловский противотуберкулезный диспансер - 6491.



МСЧ № 57 ФСИН выполнила 1974 проверки.



На долю коммерческих клиник обработали свыше 20000 проб.



Антитела нашли у почти 14% из 14,5 тысяч исследований.



Как отмечает пресс-служба губернатора, наличие свободных коек составляет чуть больше половины от обще потребности.





Артём Ежаков

17:20, 7 сентября 2020 года



