В орловских поликлиниках начали вакцинацию от гриппа Первые на очереди – дети.





В городские поликлиники поступило почти 109 тысяч доз - для взрослых. И 30 тысяч - для детей.



Сегодня стартовала детская вакцинация. Делается она детям от 6 месяцев до 18 лет. Дошколят и учащихся прививать будут в школах и садах. Одно из главных условий - согласие родителей



В медучреждениях отмечают, что делать ли прививку от гриппа или нет - каждый решает сам. Однако, медики подчеркивают, что вакцинация - не панацея.





Юлия Опанасюк

17:39, 7 сентября 2020 года



