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В регионе возросло число поджогов сухой травы и пожнивных остатков

В МЧС связывают ситуацию с завершением уборки зерновых, близким финалом дачного сезона, а также длительным отсутствием дождей.


И это несмотря на особый противопожарный режим, длящийся в области с июля, и двойной размер штрафов, которые взыскиваются в этот период. Только за эти выходные огнеборцы выезжали на такие возгорания 36 раз.

Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Общая площадь горения составила более 40 гектаров. Оперативно выявлять загорания сухой растительности помогает космический мониторинг. За прошедшие сутки по данным филиала космического мониторинга национального ЦУКС зарегистрировано 17 термоточек, 12 из них подтвердились как горение сухой растительности. По всем фактам подтвержденного горения проводится расследование. В настоящее время за сжигание сухой растительности составлено 1037 протоколов».



Иван Суверин
17:40, 7 сентября 2020 года
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