Орловский прокурор помог инвалиду получить нужные лекарства Пришлось обращаться в суд.





Один из препаратов, положенных истцу по закону, не выдавался ему с апреля, и за весь период слушаний он получил его только один раз.



А рецепты на второе лекарство человек просто не получил – заявка, направленная в Департамент здравоохранения, осталась без удовлетворения.



Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в суде законные требования истца были одобрены, поставка препаратов должна быть возобновлена.





Артём Ежаков

17:41, 7 сентября 2020 года



