Орловский прокурор помог инвалиду получить нужные лекарства

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Орловский прокурор помог инвалиду получить нужные лекарстваПришлось обращаться в суд.
Один из препаратов, положенных истцу по закону, не выдавался ему с апреля, и за весь период слушаний он получил его только один раз.
А рецепты на второе лекарство человек просто не получил – заявка, направленная в Департамент здравоохранения, осталась без удовлетворения.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в суде законные требования истца были одобрены, поставка препаратов должна быть возобновлена.
Артём Ежаков
17:41, 7 сентября 2020 года