В Орле после карантина открылся бассейн на стадионе им. Ленина Его принцип работы - кардинально изменился.





В холле и раздевалках работают кварцевые лампы, ограничения по рассадке посетителей. На входе медсестра измеряет температуру.



Родители сидят в зале ожидания через одного. Заходить в раздевалки им теперь запрещено. В самой чаше бассейна много людей сейчас не увидишь. В обычное время, когда заняты все дорожки – ограничения по четыре человека. В часы тренировок детских спортшкол работают только две из шести дорожек и занять каждую могут не более семи юных пловцов.



Справка от терапевта обязательна. Если вы получали документ до карантина, необходимо его обновить. Часы работы бассейна можно уточнить у администраторов.





Анастасия Дорохова

17:43, 7 сентября 2020 года



