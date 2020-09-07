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В Орле разыскивают неизвестных, совершивших кражу в храме иконы Божией Матери «Знамение»

Неизвестные побывали там в ночь с четверга на пятницу.


Как сообщили полицейские, в церкви на улице Маринченко неизвестные побывали в ночь с четверга на пятницу. Их добычей стали золотые крестики и образки, принесенные прихожанами в дар к образу почитаемой Курской Коренной иконы Божией Матери. Общая стоимость похищенного может достигать полумиллиона рублей.

Олеся Лихобабина, заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области: «На место была направлена следственно-оперативная группа. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ – кража. Ведется следствие».



Иван Суверин
18:37, 7 сентября 2020 года
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