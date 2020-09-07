Владислав Туйнов выиграл золото Чемпионата России по кикбоксингу Турнир завершился сегодня в Ульяновске.





Эти соревнования стали первыми для Владислава Туйнова после карантина. На Чемпионате он провел три поединка в весовой категории до 75 кг. В полуфинале орловец получил травму ноги, но все же смог выйти и одержать победу над бойцом из Чечни Сайфуллахом Хамбахадовым.





Анастасия Дорохова

18:38, 7 сентября 2020 года



