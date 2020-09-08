В Орле продолжается борьба с незаконно возведенными гаражами Власти Орла объявили торги по демонтажу 16 металлических конструкций.





Они расположены в Советском и Заводском районах Орла. Речь идет о шести гаражах на улице Черкасская, восьми - на улице Горького, один возведен на улице Кузнецова и один - на улице Калинина. Начальная стоимость контракта на работы по демонтажу - чуть больше 200-т тысяч рублей. Аукцион назначен на 14 сентября.





Надежда Невматулина

06:40, 8 сентября 2020 года



