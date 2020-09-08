Сегодня - Международный день грамотности Цель - напомнить о важности грамотности и о необходимости ее распространения.





Праздник в этом году будет отмечаться в 55-й раз. По данным Орелстата, больше 59-ти процентов орловцев имеют основное общее и высшее образование. А сегодня во всех регионах страны пройдет акция, посвященная Международного Дню грамотности. В Орле организуют интерактив по чистописанию и подарят его участникам календари с правилами русского языка.





Надежда Невматулина

07:24, 8 сентября 2020 года



