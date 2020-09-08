Орловцы проехались по «Смоленскому кольцу» В минувшие выходные там прошел пятый этап Чемпионата Российской серии кольцевых автогонок.





По итогам этих заездов орловцы Владимир Черевань и Леонид Панфилов заняли пятое и шестое места. Набранные очки позволили Панфилову сохранить второе место в общем рейтинге текущего чемпионата в классе «туринг-лайт». Действующий чемпион Владимир Черевань – шестой. До конца гоночного сезона в Российской серии кольцевых автогонок осталось два этапа. Они пройдут в Нижнем Новгороде и Грозном.





Анастасия Дорохова

08:57, 8 сентября 2020 года



