В Орле открылся обновленный Детский парк Прошел первый этап реконструкции.





Работы длились год. Сделано за это время было много. На территории появилось пять видов качелей, целая музыкальная аллея. Барабаны, ксилофоны на любой вкус. Попасть в нужную зону помогут указатели.



Здесь всего много. Особенно - эмоций и воды. Два фонтана - в одном, из которых пасутся всеми любимые кони. Много дерева - песочницы, малые архитектурные формы все из экологичного материала. А еще батуты, скалодромом, канатный лабиринт, горки и карусели. И единственная велодорожка в городе.



Андрей Клычков губернатор Орловской области: «Сегодня завершены только две трети работы из запланированных. Это огромные средства. Несмотря на ограничения, связанные с финансированием и с пандемией, около 250 миллионов рублей направили на реконструкцию детского парка»

Спустя 68 лет с момента своего основания детский парк обрел вторую жизнь. Его преображение - продолжится в следующем году. Планируют отремонтировать административное здания и зоовыставку. Установят спортивного оборудование на площадке воркаут.





Анна Вайсергисер

20:25, 7 сентября 2020 года



