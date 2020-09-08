Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- К осени готовы? Сегодня началась вакцинация от гриппа. Без очередей и бесплатно.



- Несли иконе, а досталось - ворам. В Орле обокрали храм «Знамения»



- Привычное место с новыми аттракционами. Сегодня после реконструкции открылся Детский парк Орла.



- В Орле заработал бассейн. По новым правилам.



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Вести-Орёл

21:46, 7 сентября 2020 года



