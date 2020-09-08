Трое погибли и четверо пострадали в ДТП в Орловской области

Смертельная авария произошла накануне вечером.

На 347 километре трассы М-2 «Крым» по направлению к Орлу в лобовую столкнулись «Тойота» и «Киа Рио». Из пяти пассажиров «Киа» скончались две женщины и 8-летний мальчик. Двое юношей 17 и 18 лет госпитализированы с травмами, как и оба водителя.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых два ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, трое погибли – отмечено в сообщении пресс-службы орловского ГИБДД.







