Грузовик столкнулся с трактором под Орлом От этого сельхозтехника перевернулась.





35-летний водитель, управляя фурой Renault Premium, на 141 километре трассы «Орел-Тамбов» попытался обогнать попутный МТЗ 82 и столкнулся с ним. В результате аварии, 59-летний тракторист получил травмы и был госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, 3 погибли – отмечено в сообщении регионального ГИБДД.











Артём Ежаков

10:00, 8 сентября 2020 года



