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Павел Меркулов награжден медалью «За отличие в поисковом движении III степени»

Приказом Министерства обороны Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 273 руководитель Орловского регионального отделения Российского военно-исторического общества, и.о. директора Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов награжден медалью «За отличие в поисковом движении III степени».


Знаком отличия награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных Сил за большой личный вклад в установление имен погибших и судеб, пропавших без вести военнослужащих, проявившие при этом высокие моральные и деловые качества, усердие и инициативу. 
 
«Павел Александрович, за ваш личный вклад в дело увековечения памяти героев Великой Отечественной войны и активное участие в патриотическом воспитании молодежи, от Министерства обороны Российской Федерации, я вручаю Вам эту награду», - отметил председатель регионального отделения поискового движения России в Орловской области Сергей Щербатый.


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Орловское Информбюро
10:32, 8 сентября 2020 года
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