Коронавирус в Орловской области: 50 новых случаев заболевания За сутки побороли болезнь 67 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 8 сентября, на территории региона за весь период наблюдений зарегистрировано 7427 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, активно болеют 1427 жителей региона.



Всего болезнь победили 5889 человек. Число летальных исходов за сутки не изменилось и находится на отметке в 111 человек.





Артём Ежаков

10:39, 8 сентября 2020 года



