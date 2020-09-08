Орловские поисковики завершили летний этап «Вахты памяти»

Подробности - в интервью председателя Орловского регионального общественной организации «Военно-исторический поисковый клуб «Батальон» Сергея Щербатого.

- Вахта стартовала 20-го июля и завершилась в середине августа. Проходила она сразу в нескольких районах, но основным местом работ стал Мценский район. Там мы работаем третий год. На данный момент наши силы направлены на подъем бойцов 287 стрелковой дивизии, которые погибли с лета 1942 по начало марта 1943 года. За летний этап вахты памяти там было поднято 33 бойца красной армии, нам удалось прочитать 9 медальонов сразу, 9 мы отправили на экспертизу. За год с августа прошлого года нами было поднято 62 бойца красной армии, более 20 имен прочитано.

- Сколько человек принимало участие в «Вахте памяти»?

- Из-за ограничений летом работали 30 человек, были разбиты на два лагеря, которые находились на расстоянии друг от друга. Не смогли принять участия наши друзья из других регионов, не работали и несовершеннолетние участники поисковых отрядов.

- Над чем конкретно сейчас работаете?

- Основное время у нас уходит на архивную работу и на описание работ. Мы результаты работ документируем, чтобы вводить в научный оборот.