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Орловские поисковики завершили летний этап «Вахты памяти»

Подробности - в интервью председателя Орловского регионального общественной организации «Военно-исторический поисковый клуб «Батальон» Сергея Щербатого.


- Вахта стартовала 20-го июля и завершилась в середине августа. Проходила она сразу в нескольких районах, но основным местом работ стал Мценский район. Там мы работаем третий год. На данный момент наши силы направлены на подъем бойцов 287 стрелковой дивизии, которые погибли с лета 1942 по начало марта 1943 года. За летний этап вахты памяти там было поднято 33 бойца красной армии, нам удалось прочитать 9 медальонов сразу, 9 мы отправили на экспертизу. За год с августа прошлого года нами было поднято 62 бойца красной армии, более 20 имен прочитано. 
 
- Сколько человек принимало участие в «Вахте памяти»?
 
- Из-за ограничений летом работали 30 человек, были разбиты на два лагеря, которые находились на расстоянии друг от друга. Не смогли принять участия наши друзья из других регионов, не работали и несовершеннолетние участники поисковых отрядов. 
 
- Над чем конкретно сейчас работаете?
 
- Основное время у нас уходит на архивную работу и на описание работ. Мы результаты работ документируем, чтобы вводить в научный оборот.


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Юлия Опанасюк
10:41, 8 сентября 2020 года
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