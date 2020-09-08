Орловщина выберет «Тургеневскую девушку» Анонсирован конкурс «Тургеневская девушка - 20 лет XXI века».





Он проводится региональным центром народного творчества, Управлением культуры и архивного дела, а также музеем писателя.



Местным участницам в возрасте от 16 до 22 лет предстоит подготовить видеоролик «Визитная карточка», представить выполненный социальный проект и мотивационный пост «Тургенев. Взгляд из XXI века». Также девушки посоревнуются в художественном чтении «#Читаю_Тургенева». Весь конкурс пройдет в онлайн-формате.



Заявить об участии можно до 15 октября. До 5 ноября на почту центра народного творчества ооcnt57@yandex.ru нужно отправить конкурсные материалы. В его группе «ВКонтакте» можно ознакомиться с положениями конкурса, а 20 ноября там назовут имя победительницы – отмечено в сообщении пресс-службы областной администрации.

Фото Сергея Мокроусова





Артём Ежаков

10:45, 8 сентября 2020 года



