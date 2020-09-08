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Орловщина выберет «Тургеневскую девушку»

Анонсирован конкурс «Тургеневская девушка - 20 лет XXI века».


Он проводится региональным центром народного творчества, Управлением культуры и архивного дела, а также музеем писателя.

Местным участницам в возрасте от 16 до 22 лет предстоит подготовить видеоролик «Визитная карточка», представить выполненный социальный проект и мотивационный пост «Тургенев. Взгляд из XXI века». Также девушки посоревнуются в художественном чтении «#Читаю_Тургенева». Весь конкурс пройдет в онлайн-формате.

Заявить об участии можно до 15 октября. До 5 ноября на почту центра народного творчества ооcnt57@yandex.ru нужно отправить конкурсные материалы. В его группе «ВКонтакте» можно ознакомиться с положениями конкурса, а 20 ноября там назовут имя победительницы – отмечено в сообщении пресс-службы областной администрации.
Фото Сергея Мокроусова


Артём Ежаков
10:45, 8 сентября 2020 года
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