В Орловской области поймали трактористов, воровавших топливо Полицейским помогла оперативная информация.





Двое подозреваемых на сельхозтехнике поздно вечером приехали в укромное место, где перелили в заготовленные канистры около 200 литров горючего. В этот момент их и поймали с поличным.



Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчин проверят на причастность к похожим преступлениям. В данный момент они отпущены под подписку о невыезде, ведется следствие.





Артём Ежаков

11:30, 8 сентября 2020 года



