За орловских бездомных собак ответит «Экосервис» В отношении компании возбуждено уголовное дело.





Ей инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.



В обязанности подрядчика входил отлов бродячих животных, но в период с марта по сентябрь этого года работы выполнялись недобросовестно, несмотря на многократные жалобы жителей Северного района. За это время собаки успели покусать восемь орловцев.



Как отмечает пресс-служба регионального следственного управления, действиям компании будет дана уголовно-правовая оценка, расследование уголовного дела продолжается.



Читайте также: Участь бездомных животных в Орле обсудили за круглым столом



В Орле пытаются решить проблему бездомных собак





Артём Ежаков

11:38, 8 сентября 2020 года



