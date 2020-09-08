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За орловских бездомных собак ответит «Экосервис»В отношении компании возбуждено уголовное дело.
Ей инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В обязанности подрядчика входил отлов бродячих животных, но в период с марта по сентябрь этого года работы выполнялись недобросовестно, несмотря на многократные жалобы жителей Северного района. За это время собаки успели покусать восемь орловцев.
Как отмечает пресс-служба регионального следственного управления, действиям компании будет дана уголовно-правовая оценка, расследование уголовного дела продолжается.
Артём Ежаков
11:38, 8 сентября 2020 года