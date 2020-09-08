Безработица в Орловской области понемногу снижается К началу сентября на учете стояло 13 тысяч человек.





С конца августа работу нашли около 200 граждан. В этом году к сентябрю за помощью в трудоустройстве обратилась почти 21 тысяча человек – что в два раза больше аналогичного периода 2019. Сам уровень безработицы вырос в 4 раза – специалисты однозначно связывают такое повышение с коронавирусом.



Всего на данный момент в области помогли найти работу 3,4 тысячам человек, 800 орловцев отравлены учиться актуальным профессиям.





Артём Ежаков

12:45, 8 сентября 2020 года



