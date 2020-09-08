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Коронавирус: распространение по районам Орловской области

Заболевшие продолжают находиться по надзору регионального Роспотребнадзора и регионального Департамента здравоохранения.


Сейчас COVID-19 подтвержден у 3633 жителей Орла, 846 подтвержденных случаев - в Орловском районе, 621 заболевший – в городе Мценске и Мценском районе, 322 – в Ливнах, 278 – в Урицком районе, 207 – в Болховском районе, по 136 – в Новодеревеньковском и Дмитровском районах, 131 − в Ливенском районе, 109 – в Хотынецком районе, 92 – в Кромском районе, 88 − в Свердловском районе, 86 – в Покровском районе, 84 − в Верховском районе, 81 – в Новосильском районе, 74 – в Малоархангельском районе, 71 – в Глазуновском районе, 68 – в Шаблыкинском районе, 64 – в Должанском районе, 63 – в Залегощенском районе, 61 – в Знаменском районе, 51 – в Колпнянском районе, 45 – в Троснянском районе, 36 – в Сосковском районе, 23 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе – отмечено в сообщении регионального информационного портала. 






Артём Ежаков
12:35, 8 сентября 2020 года
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