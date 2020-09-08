Стали известны подробности смертельного ДТП в Орловском районе Автокатастрофа произошла накануне вечером на трассе между населенными пунктами Ивановское и Становое. Жертвами ДТП стали три человека, включая ребенка.





По одной из версий, которые сейчас рассматривает следствие, ДТП спровоцировал неустановленный мотоциклист. Когда его байк без световых приборов вынырнул из темноты, водитель Тойоты инстинктивно отклонился на встречную полосу, где и столкнулся с Киа. Впрочем, полиция отрабатывает и другие варианты развития событий. Аварийно-спасательные работы и следственные действия на месте ДТП не могли не отразиться на автомобильном трафике, итогом стали многокилометровые пробки.



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Трое погибли и четверо пострадали в ДТП в Орловской области





Иван Суверин

12:41, 8 сентября 2020 года



