вторник 8.09.2020 13:50:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Стали известны подробности смертельного ДТП в Орловском районе

Автокатастрофа произошла накануне вечером на трассе между населенными пунктами Ивановское и Становое. Жертвами ДТП стали три человека, включая ребенка.


По одной из версий, которые сейчас рассматривает следствие, ДТП спровоцировал неустановленный мотоциклист. Когда его байк без световых приборов вынырнул из темноты, водитель Тойоты инстинктивно отклонился на встречную полосу, где и столкнулся с Киа. Впрочем, полиция отрабатывает и другие варианты развития событий. Аварийно-спасательные работы и следственные действия на месте ДТП не могли не отразиться на автомобильном трафике, итогом стали многокилометровые пробки.

Читайте также:В Орле серьезно пострадали мотоциклист и его пассажир

Трое погибли и четверо пострадали в ДТП в Орловской области



Иван Суверин
12:41, 8 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.