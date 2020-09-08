Орловский Институт Культуры – лауреат международного конкурса Отметилась кафедра хорового дирижирования.





Вокальный ансамбль «Вариации» под руководством профессора Елены Болдовской получил диплом Гран-при I Международного конкурса вокального творчества «Открытые страницы. Золотой голос» в номинации «Академический вокал». Победители выступали в возрастной группе от 19 до 25 лет. Соревнование прошло в Санкт-Петербурге – отмечено на сайте Орловского Государственного Института Культуры.





Артём Ежаков

12:59, 8 сентября 2020 года



