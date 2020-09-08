В Орле открылась выставка, посвященная главному зодчему города Она посвящена двухсотлетию Тибо-Бриниоля.





В экспозиции представлены книга Ксении Седойкиной «И. Ф. Тибо-Бриниоль. Расцвет архитектуры Орла XIX века», издание краеведа Владимира Власова «Орловские эскизы» и его публикация о И. Ф. Тибо-Бриниоле в третьем выпуске «Краеведческих записок». Также можно ознакомиться с подборкой подборка статей Дарьи Фурманской и фотоснимков зданий и жилых домов, которые проектировал знаменитый архитектор. Как отмечают организаторы, выставка предназначена для краеведов и любителей Орловщины.



Как отмечено в публикации библиотеки Бунина, она продлится с 8 по 15 сентября в отделе краеведческих документов Орловской областной библиотеки.













Артём Ежаков

13:15, 8 сентября 2020 года



