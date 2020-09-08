Орловский каравай станет значительно тяжелее

Аграрии надеются намолотить 4 миллиона тонн зерна. В Колпнянском районе готовятся к рекордным показателям. Сейчас там идет обмолот гречихи.

В Колпнянском районе уборку начали в конце июля. Стартовали дружно, работали без сбоев. Результат без малого 240 тысяч тонн зерновых уже засыпано в закрома. Это почти на 50 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Сейчас идет обмолот гречихи. Ее в районе в этом году посеяно почти 7 тысяч гектаров.

По мнению аграриев урожайность гречихи в этом году хотя и не рекордная, но все равно выше среднего. По оценке специалистов она в пределах 25 центнеров с гектара. Уборка проходит неидеально, но с минимальными потерями.

В Колпнянском районе на сегодняшний день 86 тысяч гектаров пахотных земель, под парами всего 9%. Больше половины отдано под зерновые и зернобобовые. Большой клин засеян техническими культурами. Это соя, рапс, лен. В этом году район готовиться собрать свыше 300 тысяч тонн. Это станет абсолютным рекордом за всю историю Колпнянского района.