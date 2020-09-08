Приемка орловских дорог продолжается

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Приемка орловских дорог продолжаетсяНа этот раз комиссия одобрила работы по переулку Южный.
Они проводились в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ответственный за участок подрядчик фрезеровал дорожное покрытие и положил больше 10 тысяч квадратных метров асфальта, установил около полутора тысяч погонных метров бордюра и столько же тротуара, вмонтировал искусственные неровности, починил съезды, парковки и тротуары, нанес разметку.
Ранее подрядчика обязали подогнать под нормативы ширину тротуаров.
Как отмечает сайт городской администрации, вскоре инспекции подвергнутся улицы Розы Люксембург, Тульская, Васильевская, Автовокзальная, Старо-Московская, Ливенская и 5 Августа.
Артём Ежаков
13:50, 8 сентября 2020 года