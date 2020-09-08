Орловские троллейбусы начали подключать к ГЛОНАССу Пока что на линии в тестовом режиме вышли несколько из них.





На момент публикации новости, на карте отображаются три таких троллейбуса – два маршрута №6 и один «первый».



Выяснить, где сейчас едут подключенные к системе троллейбусы и автобусы, в том числе и низкопольные, можно через сайт www.bus57.ru или приложение «Умный транспорт» – отмечено в публикации группы «ВКонтакте» «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru.





Артём Ежаков

14:41, 8 сентября 2020 года



