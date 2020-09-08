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Коротко о главном«Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Дорожная трагедия. На автотрассе в Орловском районе разбились два автомобиля. Среди пострадавших два ребенка.
- Воры обокрали один из храмов Орла. Уже - не в первый раз.
- На полях Орловщины продолжается битва за урожай. Аграрии надеются, что в этом году областной «пирог» будет тяжелее прошлогоднего
- Сегодня болховчане и питерцы вспоминают духовного отца Георгия Коссова, священника, который долгое время служил в Болхове.
Вести-Орёл
15:32, 8 сентября 2020 года