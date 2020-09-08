Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Дорожная трагедия. На автотрассе в Орловском районе разбились два автомобиля. Среди пострадавших два ребенка.



- Воры обокрали один из храмов Орла. Уже - не в первый раз.



- На полях Орловщины продолжается битва за урожай. Аграрии надеются, что в этом году областной «пирог» будет тяжелее прошлогоднего



- Сегодня болховчане и питерцы вспоминают духовного отца Георгия Коссова, священника, который долгое время служил в Болхове.



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Вести-Орёл

15:32, 8 сентября 2020 года



