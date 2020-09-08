Орловчанка залезла в холодильник к знакомому Кроме продуктов, она похитила деньги.





На застолье у потерпевшего собралась компания, и когда хозяин уснул, злоумышленница похитила у него продукты питания и 6 000 рублей.



Полицейские установили виновницу, в её отношении возбуждено уголовное дело. В данный момент она отпущена под подписку о невыезде – сообщается в пресс-службе регионального УМВД.





Артём Ежаков

15:09, 8 сентября 2020 года



