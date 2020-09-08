Орловские полицейские поймали вора-альпиниста Он похитил компьютерную технику.





Полицейские установили, что злоумышленник попал в помещение через окно второго этажа, несмотря на стеклопакет. По «горячим следам» оперативники вышли на 23-летнего местного жителя, а позднее нашли и украденное имущество. Инцидент произошел в Верховском районе.



Как сообщает пресс-служба областного УМВД, подозреваемый отпущен по подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается.





Артём Ежаков

15:20, 8 сентября 2020 года



