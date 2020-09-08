Орловские полицейские поймали вора-альпиниста

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Орловские полицейские поймали вора-альпинистаОн похитил компьютерную технику.
Полицейские установили, что злоумышленник попал в помещение через окно второго этажа, несмотря на стеклопакет. По «горячим следам» оперативники вышли на 23-летнего местного жителя, а позднее нашли и украденное имущество. Инцидент произошел в Верховском районе.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, подозреваемый отпущен по подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело, его расследование продолжается.
Артём Ежаков
15:20, 8 сентября 2020 года