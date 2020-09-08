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Орловские студенты – участники всероссийского финала «Молодые профессионалы»

Сегодня сразу в 31 регионе одновременно стартовал конкурс в компетенции «Ресторанный сервис».


Баристо, бармен, официант, повар и сомелье - Роману Шапошникову пришлось освоить все эти профессии чтобы пройти в финал национального чемпионата «Молодые профессионалы». Из-за пандемии свое мастерство участники демонстрируют на региональных площадках, но подготовленных по общим стандартам. В компетенции «Ресторанный сервис» 31 конкурсант.

Свой «билет в будущее» Роман Шапошников вытянул, когда еще обошел всех соперников на региональном этапе. Уверенности добавили и многочасовые тренировки под наблюдением наставников.

Всего же от Орловщины за право стать лучшим поборются 6 ребят. Имена победителей назовут 21 сентября в формате онлайн марафона.


Анна Вайсергисер
16:00, 8 сентября 2020 года
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