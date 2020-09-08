Орловская область начала вакцинацию от гриппа На сегодня получили инъекцию более 3700 человек.





В этом году в планах привить 60% населения региона. В первую очередь планируется вакцинировать группу риска: детей, школьников, рабочих отдельных профессий, беременных, призывников, пожилых людей и граждан с хроническим болезнями.



Что касается ОРВИ, то за прошлую неделю ей заболело 3123 человека – отмечено в сообщении орловского Роспотребнадзора.





Артём Ежаков

16:05, 8 сентября 2020 года



