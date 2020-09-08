Орловских животноводов предупредили об африканской чуме свиней Ее вспышки уже зафиксированы у наших соседей.





В августе-сентябре текущего года многочисленные случаи АЧС подтвердились в Калужской и Тульской областях. Чтобы не допустить её попадания на территорию региона, областное Управление ветеринарии напоминает:



• соблюдать ветеринарные правила содержания свиней в целях воспроизводства, выращивания, реализации, получения продуктов свиноводства;



• не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;



• не допускать скармливание свиньям пищевых отходов;



• не допускать лечение свиней без предварительного исключения диагнозов африканской и классической чумы свиней по результатам лабораторных исследований;



• предоставлять по требованиям специалистов государственной ветеринарной службы (далее — госветслужба) свиней для осмотра;



• в течение 24 часов извещать специалистов госветслужбы обо всех случаях внезапного падежа или одновременного заболевания или гибели нескольких свиней (или единственной имеющейся свиньи), а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание (угнетенное состояние, отказ от корма и (или) воды, отсутствие нормальной реакции на раздражающие факторы);



• до прибытия специалистов госветслужбы принять меры по изоляции



• подозреваемых в заболевании свиней, а также всех свиней, находившихся в одном помещении с подозреваемыми в заболевании животными, которые могли контактировать с ними, обеспечить изоляцию трупов павших свиней в том же помещении, в котором они находились;



• выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении противоэпизоотических мероприятий;



• обеспечить проведение ограничительных (карантинных) мероприятий по предупреждению заболевания АЧС.





Артём Ежаков

17:14, 8 сентября 2020 года



