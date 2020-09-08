В Орле Росгвардия задержала магазинного вора Ранее его уже судили.





Силовики отреагировали на сигнал тревожной кнопки из сетевого гипермаркета в Железнодорожном районе города. Продавцы магазина объяснили сотрудникам ведомства, что подозрительный мужчина попытался выйти из заведения с полным рюкзаком неоплаченного товара.



Росгвардейцы задержали подозреваемого и передали для дальнейшего разбирательства полицейским, отмечено в сообщении пресс-службы Росгвардии.





Артём Ежаков

17:17, 8 сентября 2020 года



