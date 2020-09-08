Дмитровский «Голубь Кантемира» готов наполовину На него выделено 45 миллионов рублей.





Ранее проект стал лауреатом Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.



На данный момент подрядчиком демонтированы кирпичные конструкции, скамейки, урны, клумбы, опоры освещения на бульваре, железобетонный забор и асфальтобетонное покрытие. Половина площади уже вымощена плиткой, прокладывается освещение.



Работы планируется завершить до конца ноября, но подрядчик опережает сроки и объект может быть сдан на месяц раньше – отмечено в сообщении сайта областной администрации.





Артём Ежаков

17:28, 8 сентября 2020 года



