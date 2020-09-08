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Орловские ветераны Великой Отечественной войны больше не будут оплачивать транспортный налог и услуги ЖКХ

Эти льготы уже вступили в силу.


Внимание и благодарность за Победу лежит в основе двух законопроектов, инициатором которых выступила «Единая Россия» - освободить участников Великой Отечественной войны от транспортного налога и оплаты за услуги ЖКХ. И региональный парламент поддержал предложение единогласно. Раньше льготы составляли 50%, теперь - 100%.

Леонид Музалевский, секретарь Орловского отделения партии «Единая Россия»: «Ветераны — это герои, которые ведут сегодня и патриотическую работу, встречаются с молодежью. И на мой взгляд они заслужили такое отношение нашего поколения к себе»

Для участников войны дополнительные льготы стали еще одним подарком к юбилейной дате со дня Победы.


Мария Семак
17:29, 8 сентября 2020 года
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