Социально-экономический рост. Пути достижения Российская академия наук (РАН) подготовила предложения в общенациональный план действий по восстановлению экономики, который президент Владимир Путин поручил правительству подготовить еще к 1 июня.









Об этом сообщил в рамках Московского академического экономического форума президент РАН Александр Сергеев. Академик РАН Абел Аганбегян сделал следующие прогнозы: «В 2020 году у нас будет глубокий структурный кризис, - сообщил он. По моему мнению, ВВП снизится примерно на 8%, реальные располагаемые доходы упадут на 8-10%. Число бедных увеличится с 18 млн человек до 30 млн и даже, может быть, больше».

Участники форума предложили большой список разнообразных мер спасения - от довольно мягких до по-настоящему радикальных.

В своей статье «О необходимости новой социально-экономической политики» доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук Абел Гезевич Аганбегян анализирует природу нынешнего, только подступающего кризис и пути его решения (научная статья, впервые опубликованная в журнале «Среднерусский вестник общественных наук» (том 15, №3, 2020 г., Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС).

По его словам, социально-экономический рост в решающей мере зависит от увеличения доходов и потребления населения. Его главным стимулом является увеличение платежеспособного спроса. Ведь расходы населения и отрасли, обслуживающей население, составляют в ВВП России, включая покупку жилья, 60%. Особенно важно увеличение доходов для преодоления экономических последствий стагнации и кризиса 2020 г., когда они упали особенно сильно. Для их подъема нужны глобальные меры:

- осенью 2020 г. увеличить пособие по безработице до 12-30 тыс. руб. в месяц в размере до 60% от уровня зарплаты вместо существующих 4,5-12,1 тыс. руб. Это потребует 3 трлн. руб. дополнительных средств. - поднять минимум зарплаты с 12,1 тыс. руб. (размер прожиточного минимума) до 20 тыс. руб. На 60% это может быть оплачено самим бизнесом, на счетах которого 30 трлн, руб., не считая средств в оффшорах и иностранных банках, а оставшиеся 40% придётся заплатить государству для малого и среднего бизнеса, бюджетных организаций, убыточных предприятий. На это потребуется около 2 трлн. руб. Минимум зарплаты до 30 тыс. руб. мог бы быть поднят в 2024 г. Это намного сократит численность малообеспеченных, поскольку 65% малообеспеченных - работающие люди. - в 2021 г. следовало бы повысить средний размер пенсий до 20 тыс. руб. (это предусмотрено сделать, по наметкам правительства, в 2024 г.) и предоставить возможность гражданам выходить на пенсию досрочно в 55-60 лет, как раньше, с предоставлением им не повышенной, а существующей на сегодня пенсии. Это потребует 3 трлн руб. в расчете на год. - в 2022 г. предлагается ввести прогрессивную шкалу налогообложения на дополнительную повышенную зарплату, не беря налог с размера дохода до 30 тыс. руб. в месяц, и увеличив налог со 100 тыс. руб. - до 20%, со 150 тыс. руб. - до 25%, с 200 тыс. руб. до 30% и с 300 тыс. руб. в месяц - до 35%. При этом освобождаются от налога расходы на собственные пенсии, на страхование жизни, на здравоохранение, на образование, на возврат инвестиционного кредита, также на вложение средств в банки, в паевые фонды, в бизнес. - запретить предоставлять долги гражданам и кредитные средства предприятиям и организациям по ставкам выше 8%, то есть выше двойной ключевой ставки. Эти мероприятия могут быть осуществлены за счёт средств банков, рентабельность которых по капиталу превысила в среднем 16%.1 - для социально-экономического развития в среднесрочной перспективе важнейшую роль могут сыграть национальные проекты. Они должны быть модернизированы и доработаны с учетом новых задач и с привлечением частных инвестиций, с одной стороны. С другой стороны, они должны быть дополнены национальным проектом по сокращению вдвое бедности населения и национальными проектами по технологическому перевооружению и развитию высокотехнологических отраслей.

С учётом намеченных перспектив международный рейтинг России среди 150 стран мира будет повышаться. Пока же она занимает 50-60-е места среди ведущих стран мира.

Наша страна - страна огромных возможностей, высокообразованного населения, больших научно-технических заделов. Нам нужно превратиться в великую державу и в социально-экономическом плане. А снятие барьеров на пути свободного развития новых центров прибыли и аккумулирования капитала – это новая модель роста укрепления социально-политического доверия, - отмечает академик РАН Абел Аганбегян.





Орловское Информбюро

18:07, 8 сентября 2020 года



