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Орел ждет решения проблемы «детсадовской очереди»

В рамках национального проекта «Демография» выделены средства на строительство четырех детских садов.


В Орле очереди в детский сад для ребят в возрасте от 3 до 7 лет - нет утверждают чиновники. А вот с ясельными группами все гораздо сложнее. Решить эту проблему до 2022 года поможет национальный проект «Демография». Уже в этом году в рамках его реализации появится 155 дополнительных мест для дошкольников. В шестом микрорайоне строители «колдуют» над пристройкой к уже существующему детскому саду. Параллельно идут работы и в Заводском районе города Орла. По улице Планёрной вместо пустыря - строй площадка и работает техника. Срок сдачи лето 21 года. Рассчитан сад-ясли на 80 мест. Всего же плюс четыре. Именно на столько в Орле увеличится число детских садов с ясельными группами.

Начало строительства на улице Ливенской и в 795 квартале по улице Раздольной запланировано на 2021 год.


Анна Вайсергисер
18:09, 8 сентября 2020 года
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