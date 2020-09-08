Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Почему вовремя не были отловлены бездомные собаки в Северном районе Орла? Разбираются следователи.



- На очереди...4 детских сада. Проблему с местами в дошкольных учреждениях Орла решают кардинально.



- Как оформить "фруктовую тарелку", не прикасаясь к фруктам?



- В регионе выберут Тургеневскую девушку. Не только по внешним данным.



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Вести-Орёл

21:20, 8 сентября 2020 года



