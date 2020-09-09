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В Орле случился очередной наезд на пешехода

Местом ДТП стала улица Розы Люксембург.


Оно мало отличалось от десятков подобных происшествий, которые характерны для вечернего часа-пик, когда интенсивность пешего и автомобильного движения достигает максимума, а безопасно разминуться автомобилистам и пешеходам все сложнее.
 
Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Водитель Рено Логан двигался по улице Розы Люксембург со стороны улицы Гагарина в направлении улицы Комсомольской и на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на женщину 1972 года рождения, которая с места ДТП каретой скорой помощи была доставлена в больницу».
 
Водитель Рено сообщил: пешеходу изрядно досталось, однако поводов опасаться за жизнь пострадавшей нет. Как выяснили медики, для пострадавшей ДТП обернулось переломом ключицы и закрытой черепно-мозговой травмой. А инспекторы уточняют: при наезде женщину отбросило почти на 10 метров. Водитель Рено Логан оправдывается: злую шутку с ним сыграло жесткое закатное солнце.
 
Полицейские уточняют: практически, во всех подобных ДТП виновником по делу проходит водитель. Но пеший участник происшествия при этом за невнимательность и самонадеянность на дороге платит здоровьем, а то и жизнью. По правилам дорожного движения пешеход, хоть и имеет на зебре приоритет, обязан оценить расстояние до едущих транспортных средств, а также убедится, что водители предоставляют ему преимущество в движении.


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Иван Суверин
09:50, 9 сентября 2020 года
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