Более 1700 орловцев лишены водительских прав за долги

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Более 1700 орловцев лишены водительских прав за долгиИз них порядка ста — это должники по алиментам.
Такие данные приводит региональная служба судебных приставов. Отмечается, что ограничить в праве управления транспортным средством приставы могут не только родителей-должников. Поводом к этому может стать и просрочка уплаты административных штрафов.
Как рассказали в ведомстве, в результате применения такой меры воздействия, с начала года должники выплатили более 12,5 миллионов рублей.
Фото УФССП России по Орловской области
Надежда Невматулина
10:10, 9 сентября 2020 года