Главная » Новости Более 1700 орловцев лишены водительских прав за долги Из них порядка ста — это должники по алиментам.





Такие данные приводит региональная служба судебных приставов. Отмечается, что ограничить в праве управления транспортным средством приставы могут не только родителей-должников. Поводом к этому может стать и просрочка уплаты административных штрафов.



Как рассказали в ведомстве, в результате применения такой меры воздействия, с начала года должники выплатили более 12,5 миллионов рублей.

Фото УФССП России по Орловской области



Читайте также: С начала года 92 орловца осуждены за неуплату алиментов



Орловским детям вернули более 58 миллионов рублей





Надежда Невматулина

10:10, 9 сентября 2020 года



