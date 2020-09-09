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Главная » Новости

Детская библиотека №1 города Мценска сегодня встречает первых посетителей

Она прошла модернизацию в рамках нацпроекта «Культура».


Библиотека модернизирована полностью. Проведен капремонт, закуплена мебель, компьютерная техника, приобретено мультимедийное оборудование. Книжный фонд увеличился в два раза. А еще юных читателей будет теперь встречать библиоробот.

В модельной библиотеке будет комфортно и ребятам с ограниченными возможностями. Закуплено 14 книг с шрифтом Брайля, большая настольная лупа и тифлоплеер.
 
 



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Юные жители Мценска получат все условия для спортивного и интеллектуального развития



Надежда Невматулина
10:20, 9 сентября 2020 года
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