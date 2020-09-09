Главная » Новости Орловских мам ждет переобучение Оно действует в рамках нацпроекта «Демография».





Молодые орловчанки, воспитывающие детей дошкольного возраста, могут бесплатно пройти переобучение и повышение квалификации. Для регистрации нужно написать заявление, приложить к нему паспорт, свидетельство о рождении ребенка, трудовую книжку, документ об образовании. И обратиться в областную службу занятости. В этом году в рамках нацпроекта профессиональное обучение уже прошли 132 мамы.



Справки по телефону управления: 55-08-40.





Орловское Информбюро

10:30, 9 сентября 2020 года



