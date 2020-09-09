Главная » Новости Коронавирус: в Орловской области две новые жертвы болезни За сутки заразились 49 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 сентября, на территории региона за весь период наблюдений зарегистрировано 7476 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, активно болеют 1428 жителей региона.



Всего болезнь победили 5935 человек, за сутки это удалось сделать 46 орловцам. Число летальных исходов увеличилось до 113.





Артём Ежаков

10:42, 8 сентября 2020 года



